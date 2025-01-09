Boğuyor, vuruyor, kemiklerini kırıyor... Onlar Türkiye'nin ''canavar'' avcıları
Sivas'ta yaşayan kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, halk dilinde ‘canavar' olarak tabir edilen kurtların azılı düşmanı Kangal köpeklerini anlattı.
Kaynak: İHA
Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte şehir, köy ve mezralarda görülmeye başlayan kurtlar, diğer hayvanların yanı sıra insanlar için de tehlike oluşturuyor.
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Zekası ve avlanma yeteneği ile bilinen kurtların azılı düşmanı Kangallar ise kurtlarla mücadelede önemli bir yer tutuyor.
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Genellikle sürülere saldırmak için hazırlık yapan kurtları yaklaşık 3 kilometre öteden fark edebilen Kangal köpekleri, canı pahasına sürüsünü koruyor.
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Kurtlara karşı üstünlük kuran Kangal köpekleri, öldüğünden emin olana kadar kurdun başından ayrılmıyor.
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