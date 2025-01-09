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  4. Boğuyor, vuruyor, kemiklerini kırıyor... Onlar Türkiye'nin ''canavar'' avcıları!

Boğuyor, vuruyor, kemiklerini kırıyor... Onlar Türkiye'nin ''canavar'' avcıları

Sivas'ta yaşayan kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, halk dilinde ‘canavar' olarak tabir edilen kurtların azılı düşmanı Kangal köpeklerini anlattı.

Kaynak: İHA
Boğuyor, vuruyor, kemiklerini kırıyor... Onlar Türkiye'nin ''canavar'' avcıları - Resim: 1

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte şehir, köy ve mezralarda görülmeye başlayan kurtlar, diğer hayvanların yanı sıra insanlar için de tehlike oluşturuyor.

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Boğuyor, vuruyor, kemiklerini kırıyor... Onlar Türkiye'nin ''canavar'' avcıları - Resim: 2

Zekası ve avlanma yeteneği ile bilinen kurtların azılı düşmanı Kangallar ise kurtlarla mücadelede önemli bir yer tutuyor.

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Boğuyor, vuruyor, kemiklerini kırıyor... Onlar Türkiye'nin ''canavar'' avcıları - Resim: 3

Genellikle sürülere saldırmak için hazırlık yapan kurtları yaklaşık 3 kilometre öteden fark edebilen Kangal köpekleri, canı pahasına sürüsünü koruyor.

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Boğuyor, vuruyor, kemiklerini kırıyor... Onlar Türkiye'nin ''canavar'' avcıları - Resim: 4

Kurtlara karşı üstünlük kuran Kangal köpekleri, öldüğünden emin olana kadar kurdun başından ayrılmıyor.

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