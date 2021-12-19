Böyle dostluk sadece filmlerde var sanardık, Türkiye'de gerçek oldu!

İlk etapta sahibini aradığı ve bulamadığı kaz için sosyal medya üzerinden ilan veren Bak'ın, kısa bir süre içerisinde kazla kurduğu duygusal bağ ve sohbeti sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Hayvansever Bak, Elazığ yöresinde sevgi belirtme anlamında kullanılan 'Mamoş' adını verdiği kazı hem aracıyla gezdiriyor hem de iş yerine götürüyor.