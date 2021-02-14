Boynuzu tellere takılan keçi görenleri şoke etti

Tuncel, metrelerce yükseklikte boynuzundan asılı haldeki keçisini, vatandaşların yardımıyla kullanılmayan teli keserek kontrollü şekilde yere indirdi. Önce heyecanlanıp paniklediğini belirten Tuncel, "Keçi çırpınırsa yere düşer ölür diye korktum ama hareketsiz duruyordu. Keçi, derenin yamacında kafasını kaşırken boynuzları yere sarkmış tele takılmış herhalde. Kendini kurtarmak için mücadele ederken de meyil aşağı olan tel üzerinde 100 metre kadar kayarak iki tepe arasında asılı kalmış." dedi. Tuncer, keçinin telin kesilmesinden başka şekilde kurtarılma ihtimali bulunmadığına dikkati çekerek, "Teli kesmeseydik herhalde keçiyi helikopterle ancak kurtarabilirdik. Keçimi sağ salim kurtardığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.