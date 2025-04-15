Bu iki sevimli canlı Türkiye'de ilk kez görüldü
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde düzenlenen Kuş Gözlem Kampı'nda 140 kuş türü kaydedilirken ndir görülen 'yeşil arı kuşu' büyük heyecan yaratırken, Antalya'da ilk kez görülen 'Tibet cılıbıtı' da kayıtlara geçti.
Kaynak: DHA
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından her yıl kentte kuş gözlem kampı düzenleniyor.
1 / 10
Bu yıl da 4-6 Nisan tarihleri arasında, Antalya'nın en önemli göçmen kuş rotalarından biri olan Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde Antalya Kuş Gözlem Kampı gerçekleştirildi.
2 / 10
Kamp, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılarla büyük bir coşkuyla tamamlandı. Şırnak'tan İstanbul'a kadar uzanan geniş bir katılımcı profiliyle gerçekleşen kamp, kuş gözlemine ilgi duyan herkesi Antalya'da bir araya getirdi.
3 / 10
Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, 7'den 70'e katılımın olduğu kampa özellikle çocuk katılımcıların renk kattığını söyledi.
4 / 10