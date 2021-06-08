Bu tosunun fiyatı dudak uçuklatıyor

115 liradan başlıyor 140 liraya kadar çıkıyor. Geçen seneye göre çok bir fark yok. Fiyatlar yine de uygun. Geçen sene canlı ağırlığı 800 kilo gelen hayvanı 18 bin liraya vermiştik. Bu sende 800-850 kiloluk hayvanı 21 bin liraya verdik.