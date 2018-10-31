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  3. 31 Ekim 2018 16:07

Bu Van kedisi bildiğiniz gibi değil; onun her 2 gözü de 2 renk!

Van'ın Edremit ilçesinde gözleri iki renkli olan kedinin bu özelliğinin, çok nadir görülen bir durum olduğu bildirildi.

Bu Van kedisi bildiğiniz gibi değil; onun her 2 gözü de 2 renk!

Van'ın Edremit ilçesinde gözleri iki renkli olan kedinin bu özelliğinin, çok nadir görülen bir durum olduğu bildirildi.

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Bu Van kedisi bildiğiniz gibi değil; onun her 2 gözü de 2 renk!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Edremit ilçesinde fark edilen gözleri sarı ve mavi renkli kedinin bu özelliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

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Bu Van kedisi bildiğiniz gibi değil; onun her 2 gözü de 2 renk!

Van kedilerinin farklı renkli gözleri ile tüm dünyayı kendine adeta hayran bıraktığını belirten Kaya, bununla beraber kedinin gözlerindeki her ilginçliğin onu biraz daha özel kıldığını ifade etti.

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Bu Van kedisi bildiğiniz gibi değil; onun her 2 gözü de 2 renk!

Kedilerde zaman zaman aynı göz içinde iki tonu birden görmenin de mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaya, şunları kaydetti:

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