Bu Van kedisi bildiğiniz gibi değil; onun her 2 gözü de 2 renk!
Van'ın Edremit ilçesinde gözleri iki renkli olan kedinin bu özelliğinin, çok nadir görülen bir durum olduğu bildirildi.
Van'ın Edremit ilçesinde gözleri iki renkli olan kedinin bu özelliğinin, çok nadir görülen bir durum olduğu bildirildi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, Edremit ilçesinde fark edilen gözleri sarı ve mavi renkli kedinin bu özelliğiyle dikkati çektiğini söyledi.
Van kedilerinin farklı renkli gözleri ile tüm dünyayı kendine adeta hayran bıraktığını belirten Kaya, bununla beraber kedinin gözlerindeki her ilginçliğin onu biraz daha özel kıldığını ifade etti.