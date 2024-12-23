Burası kutuplar değil, Türkiye: ''Karga donduran'' soğuklar Türkiye'de...
Aşırı soğuk havaların yaşandığı Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Mercan Beldesinde kargalar donarak telef oldu.
Kaynak: İHA
Soğuk havalara dayanıklılarıyla bilinen kargalar Erzincan’da donmuş halde bulundu. Mercan Beldesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesindeki ağaçların dallarında telef olan kargaların donmuş hali kameraya yansıdı.
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Belde halkından Arif Kıranlıoglu, ağaçların altında don şeklinde telef olup yere düşen kargaları görünce şaşırdı.
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Donmak üzere olan bir karga da bulunduğu yerden alınarak kalorifer peteğiyle ısıtıldı ve kendisine gelmesi sağlandı.
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Arif Kıranlıoglu, “Mercan’da gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 20 derecelere düşmesinden dolayı kargalar buz tutmuş, donmuş. Telef olmuşlar. Ağaçta donmuşlar görülüyor. Telef olanlar yere düşmüş” dedi.
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