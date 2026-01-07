Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası

İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren at üreticisi Ahmet Atakan "Bu atların özellikleri safkan Arap ve İngiliz atı olmalarıdır. Bu bölgede 6'ya yakın çiftlik var ve çok değerli safkan atlar yetiştiriliyor. Çok değerli taylar hipodromlarda kendilerini ispatladı. Anneden doğan taylar kısa vadede yarışlarda başarı göstererek çok değerli hale geliyor. Türkiye Jokey Kulübü çok değerli alımlar yapıyor. Sahaya gidecek iyi bir tayın taban fiyatı 1 milyondan başlıyor, üst sınırı yok. Derece yapmış, kendini ispat etmiş bir tay çok daha değerli oluyor" dedi.