Burası milyonluk İngiliz ve Arap yarış atlarının Türkiye'deki yuvası
Adana'nın Kozan ilçesinde yaklaşık 30 yıldır milyonluk safkan İngiliz ve Arap atları yetiştirilerek yarışlara hazırlanıyor.
At yetiştirmede Şanlıurfa ve Bursa'nın ardından Adana'nın Kozan ilçesi uzun yıllardır dikkat çekiyor.
Kozan ilçesinde at tutkunları atalarından gelen yarış atı yetiştirme rolünü yaklaşık 30 yıldır kurdukları çiftliklerde üstleniyor.
İlçedeki çiftlik sahiplerinden Ahmet Atakan, atların bir milyondan başlayan ve üst sınırı olmayan fiyatlarda değerleri olduğunu söyledi.
İhlas Haber Ajansı muhabirine bilgi veren at üreticisi Ahmet Atakan "Bu atların özellikleri safkan Arap ve İngiliz atı olmalarıdır. Bu bölgede 6'ya yakın çiftlik var ve çok değerli safkan atlar yetiştiriliyor. Çok değerli taylar hipodromlarda kendilerini ispatladı. Anneden doğan taylar kısa vadede yarışlarda başarı göstererek çok değerli hale geliyor. Türkiye Jokey Kulübü çok değerli alımlar yapıyor. Sahaya gidecek iyi bir tayın taban fiyatı 1 milyondan başlıyor, üst sınırı yok. Derece yapmış, kendini ispat etmiş bir tay çok daha değerli oluyor" dedi.