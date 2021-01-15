Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler
Olay, Bursa'da meydana geldi. Yüksek kesimler karla kaplandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.
Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.