SON DAKİKA
TURKCELL, TÜRK TELEKOM VE VODAFONE WHATSAPP'A KARŞI HAREKETE GEÇTİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 15 Ocak 2021 12:21

Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Olay, Bursa'da meydana geldi. Yüksek kesimler karla kaplandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.

Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Olay, Bursa'da meydana geldi. Yüksek kesimler karla kaplandı.

1/ 4
Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bu görüntüler kaydedildi.

2/ 4
Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Edinilen bilgiye göre, kar yağışı sebebiyle dağda aç kalan domuz sürüsü bir sitenin bahçesine geldi. Pencereden baktığında sitenin yeşil alanında 3 tane dev domuzu gören site sakinleri hemen kayda girdi.

3/ 4
Bursa'da dağlara kar yağınca şehre indiler

Etrafta gezinip yiyecek arayan domuz sürüsü bir süre site içinde gezdikten sonra gözden kayboldu.

4/ 4
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM