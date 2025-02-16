Bursa'da kış uykusu kaçan ayıların levrek ziyafeti kamerada

Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 149 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yediden yetmişe birçok ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların doğal ortamlarındaki aktivitelerini de eksik etmiyor. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların da uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar için bakıcıları ise farklı tekniklerle onları doğal ortamlarında gibi hissetmelerini sağlıyor.