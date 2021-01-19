Bursa'nın kızıl geyikleri karlı ormanda ortaya çıktı

En büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor.