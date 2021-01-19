Bursa'nın kızıl geyikleri karlı ormanda ortaya çıktı
Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki Kızıl Geyik Yetiştirme Merkezi’ndeki geyikler, karla kaplı ormanda görüntülendi. Geyiklerin karlı ormanda koştuğu anlar dronla havadan görüntülenirken, ortaya kartposttalık görüntüler çıktı.
En büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor.
Türkiye’de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve hayat alanlarını yitiren geyikler için Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 72 hektarlık alana 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonunda sayı geçtiğimiz yıl 100'e ulaştı.
YANAN ORMANLARA GÖNDERİLDİ
Yaşam alanları Türkiye’nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan geyikler, 'tabiattaki yoğunluğunun artırılması' ile 'yaban hayatının desteklenmesi' amacıyla uygun görülen ormanlık alanlara bırakılıyor.