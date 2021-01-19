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  3. 19 Ocak 2021 09:25

Bursa'nın kızıl geyikleri karlı ormanda ortaya çıktı

Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki Kızıl Geyik Yetiştirme Merkezi’ndeki geyikler, karla kaplı ormanda görüntülendi. Geyiklerin karlı ormanda koştuğu anlar dronla havadan görüntülenirken, ortaya kartposttalık görüntüler çıktı.

Bursa'nın kızıl geyikleri karlı ormanda ortaya çıktı

En büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan kızıl geyikler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından üreme merkezlerinde çoğaltılıyor. 

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Bursa'nın kızıl geyikleri karlı ormanda ortaya çıktı

Türkiye’de aşırı avlanma sonucu sayıları giderek azalan ve hayat alanlarını yitiren geyikler için Uludağ Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 72 hektarlık alana 2004 yılında yetiştirme merkezi kuruldu. 3 erkek 7 dişi ile başlanan kızıl geyik yetiştirme çalışmaları sonunda sayı geçtiğimiz yıl 100'e ulaştı.

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Bursa'nın kızıl geyikleri karlı ormanda ortaya çıktı

YANAN ORMANLARA GÖNDERİLDİ
Yaşam alanları Türkiye’nin Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri olan geyikler, 'tabiattaki yoğunluğunun artırılması'  ile 'yaban hayatının desteklenmesi' amacıyla uygun görülen ormanlık alanlara bırakılıyor. 

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Bursa'nın kızıl geyikleri karlı ormanda ortaya çıktı

Bu amaçla 58 geyik, ölen geyiklerin yerine yanan ormanlık alanlara gönderildi.

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