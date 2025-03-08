Büyük göç başladı; akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Beyşehir’in çok sayıda leylek yuvası bulunan Yeşildağ’daki leylekler vadisi ile Adaköy mahallesindeki leylekler tepesine gelmeye başlayan leylekler, bir yandan beslenirken, diğer yandan da buradaki yuvalarının bakım ve onarımını sürdürüyor. Mart ayının sonuna kadar her iki alanda da yuvaların tamamen leyleklerle dolması bekleniyor.