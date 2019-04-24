  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Nisan 2019 14:55

Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Fiyatı 2 bin lira...

Bursa'da 23 yıldır tavşan besiciliği yapan Tahsin Işık (35), son zamanlarda 12 kiloya varan ağırlığı, diğer cinslerine göre oldukça büyük olan boyutu, 2 bin liraya satılması ve yüksek protein oranı olan etinin yenebilmesi nedeniyle 've

Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Fiyatı 2 bin lira...

Çocukluğundan beri hayvanlara karşı sevgisi olan Tahsin Işık, 23 yıldır hobi olarak tavşan yetiştiriciliği ve köpek eğitmenliği yapıyor.

1/ 19
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Fiyatı 2 bin lira...

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesini küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Işık, burada beslediği keçiden, tavuğa birçok hayvanın yanında en sevdiği hayvan olan 'velikan' cinsi tavşanları da burada bakıyor.

2/ 19
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Fiyatı 2 bin lira...

12 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları, yaklaşık 1 metre olan boyları ile dikkan çeken velikan tavşanlar, 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.

3/ 19
Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Fiyatı 2 bin lira...

Yılda ortalama 5 kez doğum yapan velikan tavşanlar, her doğumda yaklaşık 10 yavru doğuruyor.

4/ 19
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM