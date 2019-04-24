Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Fiyatı 2 bin lira...
Bursa'da 23 yıldır tavşan besiciliği yapan Tahsin Işık (35), son zamanlarda 12 kiloya varan ağırlığı, diğer cinslerine göre oldukça büyük olan boyutu, 2 bin liraya satılması ve yüksek protein oranı olan etinin yenebilmesi nedeniyle 've
Çocukluğundan beri hayvanlara karşı sevgisi olan Tahsin Işık, 23 yıldır hobi olarak tavşan yetiştiriciliği ve köpek eğitmenliği yapıyor.
Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesini küçük bir hayvanat bahçesine çeviren Işık, burada beslediği keçiden, tavuğa birçok hayvanın yanında en sevdiği hayvan olan 'velikan' cinsi tavşanları da burada bakıyor.
12 kiloya kadar çıkabilen ağırlıkları, yaklaşık 1 metre olan boyları ile dikkan çeken velikan tavşanlar, 2 bin liraya kadar alıcı buluyor.