Çanakkale'nin tarihi batığının yeni ev sahibi onlar oldu

Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı'nda çok önemli bir gün yaşadıklarını söyleyen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Gelibolu Sualtı Parkı'nda hepimizin bildiği gibi dünyanın en önemli batıkları yatıyor, savaş kanıtları var. Aslında Gelibolu Sualtı Parkı'nın altında çok önemli bir bioçeşitlilik de var. Biz de buradaki canlı varlığını artırmak için bir çalışma içerisine girdik. Artık Gelibolu Sualtı Parkı için dalış yapmaya gelen dalış meraklıları, dalgıçlar sadece zaman tünelinde tarihi bir yolculuk yapmayacaklar, altta savaştan kalma izleri görmeyecekler, bununla birlikte ıstakozları, rengarenk balıkları ve suyun altındaki envaiçeşit canlıları hep beraber görme imkanına sahip olacaklar. Bu da Gelibolu Sualtı Parkı'na olan ilgiyi ve merakı arttıracak. O nedenle hep iddiamız şu; Çanakkale hem Türkiye'nin hem de dünyanın buluşma noktası olacak. Hem tarihi mekanları görmek isteyenler hem Çanakkale Savaşları'nı daha iyi anlamak isteyenler, Çanakkale ruhunu hissetmek isteyenler, bununla birlikte suyun altından da hem savaş izlerini görebilecekler hem de çok farklı bir dalış yapma imkanına sahip olacaklar" dedi.