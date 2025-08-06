Caretta carettaların zorlu yaşam mücadelesi başladı

'YUVA SAYISI 7 BİNİ BULABİLECEK'

EKAD Başkanı Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Ali Fuat Canbolat, "27 yıl önce BETUYAB ile başladığımız maceramız hala devam ediyor. Bu süreçte Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığımız protokoller, sözleşmeler dahilinde bakanlıklarımız da bu işin içerisine dahil oluyor. Sadece Belek değil, geçen yıl başladığımız Lara-Kundu bölgesi, Manavgat-Kızılot ile birlikte toplam 65 kilometrelik sahilde çalışma yapıyoruz. 65 kilometrelik alanda şu ana kadar 6 bin civarında yuvamız var. Bu muhtemelen biraz daha artacaktır. 7 bini bulabilecek" dedi.