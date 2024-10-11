Çok nadir görülen ''askeri kamuflajlı mekik kelebeği'' Giresun'da ortaya çıktı

Afrika, Asya ve Hawaii Adaları'nın bir kısmı ile Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde görülen, en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği’ Giresun’da Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesinde görüldü.