Çok nadir görülen ''askeri kamuflajlı mekik kelebeği'' Giresun'da ortaya çıktı
Giresun'da, dünyada ender görülen bir tür olan ''Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği'' görüldü.
Kaynak: DHA
Afrika, Asya ve Hawaii Adaları'nın bir kısmı ile Türkiye'de Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde görülen, en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen 'Askeri kamuflaj desenli mekik kelebeği’ Giresun’da Orman İşletme Müdürlüğü'nün bahçesinde görüldü.
1 / 5
Giresun Orman Bölge Müdürlüğü personelinin görüntülediği, kanatları yeşil, kahverengi, pembe ve sarı renklerle bezeli mekik kelebeği ilgi odağı oldu. (DHA)
2 / 5
3 / 5
4 / 5