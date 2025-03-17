Çok nadir görülen evcil kedilerin atası Bursa'da ortaya çıktı

Türkiye doğasında kedigillerden karakulak, vaşak, saz kedisi ve yaban kedisi olmak üzere 4 tür yer alırken, içlerinde en yaygın olanı ise yaban kedisidir. Ancak tüm bu canlılar gece aktif oldukları için kolay kolay insanlar tarafından görülmezler.