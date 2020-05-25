Çok nadir görülüyordu! Yerleşim yerine kadar indi
Vahşi doğada nadir olarak görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan vaşaklar, yüzlerini göstermeye başladı.
Vahşi doğada nadir olarak görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan vaşaklar, yüzlerini göstermeye başladı.
81 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanmasıyla, vatandaşlar evlerine kapanınca vahşi doğanın ender görülen canlıları da köy merkezlerine kadar inmeye başladı.
Sivas'ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde sokağa çıkma yasağı nedeniyle çevresinde insanların olmadığını fark eden bir vaşak, çok nadir gözlenebilecek bir davranışta bulundu. İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durması ile tanınan bu vahşi hayvan köye inip göy meydanında gezindi. Köy meydanında evlerin arasında gezen vaşağı fark eden Çetin Görmez, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Bir süre yaylada dolaşan vaşak daha sonra gözden kayboldu.