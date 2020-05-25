Çok nadir görülüyordu! Yerleşim yerine kadar indi

Sivas'ın Doğanşar ilçesi Avcıçayı köyünde sokağa çıkma yasağı nedeniyle çevresinde insanların olmadığını fark eden bir vaşak, çok nadir gözlenebilecek bir davranışta bulundu. İnsanlardan ve insanların yaşam alanlarından uzak durması ile tanınan bu vahşi hayvan köye inip göy meydanında gezindi. Köy meydanında evlerin arasında gezen vaşağı fark eden Çetin Görmez, o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Bir süre yaylada dolaşan vaşak daha sonra gözden kayboldu.