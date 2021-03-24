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Çok nadir ortaya çıkan canlı o ilimizde görüntülendi

İlçeye bağlı Melikköy'de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi.

İlçeye bağlı Melikköy'de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi.

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Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor.

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Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor.

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Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişlikler görülebiliyor.

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