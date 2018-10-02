Deniz canlılarının yuvası: İnönü vapuru
Uzun yıllar yolcu taşımacılığında kullanılan "İnönü" vapuru, su altı canlılığını artırmak ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 5 yıl önce batırıldığı İzmit Körfezi'nde, görevini "deniz canlıları yuvası" olarak sürdürüyor.
İzmit Körfezi'nin mavi bayraklı plajına sahip Karamürsel ilçesinde 2013 yılında batırılan vapur, suyun 23 metre derinliğinde deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.
Başta İstanbul olmak üzere pek çok dalış tutkunu, Marmara Denizi'nde resif amaçlı batırılan tek vapurda keşif yapma, su altı canlılığını yakından görme imkanı buluyor.