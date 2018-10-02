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  3. 02 Ekim 2018 13:05

Deniz canlılarının yuvası: İnönü vapuru

Deniz canlılarının yuvası: İnönü vapuru

Uzun yıllar yolcu taşımacılığında kullanılan "İnönü" vapuru, su altı canlılığını artırmak ve dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla 5 yıl önce batırıldığı İzmit Körfezi'nde, görevini "deniz canlıları yuvası" olarak sürdürüyor.

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Deniz canlılarının yuvası: İnönü vapuru

İzmit Körfezi'nin mavi bayraklı plajına sahip Karamürsel ilçesinde 2013 yılında batırılan vapur, suyun 23 metre derinliğinde deniz canlılarına ev sahipliği yapıyor.

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Deniz canlılarının yuvası: İnönü vapuru

Başta İstanbul olmak üzere pek çok dalış tutkunu, Marmara Denizi'nde resif amaçlı batırılan tek vapurda keşif yapma, su altı canlılığını yakından görme imkanı buluyor.

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Deniz canlılarının yuvası: İnönü vapuru

"ÇALIŞMALAR GÜZEL SİNYALLER VERİYOR"

CMAS 2 yıldız dalıcı olan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım da, ilçe sahilinde sıklıkla yaptığı dalışlarla her geçen gün artan deniz canlılığını yakından takip ediyor.

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