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  3. 10 Ağustos 2018 20:27

Deniz manzarası eşliğinde 55 kediye bakıp maaş almak ister misiniz?

Yunanistan'ın Siros adasında (Mikonos'un karşısı) bir barınak pek çok kişinin "hayalimin işi" diyeceği bir iş ilanını sosyal medyadan duyurdu.

Deniz manzarası eşliğinde 55 kediye bakıp maaş almak ister misiniz?

Yunanistan'ın Siros adasında God’s Little People Cat Rescue isimli bir kedi barınağı, Facebook üzerinden paylaştığı ilan ile 55 kedi için bakıcı aradığını duyurdu.

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Deniz manzarası eşliğinde 55 kediye bakıp maaş almak ister misiniz?

İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor.

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Deniz manzarası eşliğinde 55 kediye bakıp maaş almak ister misiniz?

Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski 'kedi tırmalaması' ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor.

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Deniz manzarası eşliğinde 55 kediye bakıp maaş almak ister misiniz?

45 yaş ve üstü kişilerin özellikle tercih edileceğini belirten barınak, işe alınan kişinin ekim ayında işbaşı yapacağını ve ilk ayında 'gönüllü' olup maaşını kasım ayından itibaren alacağını duyurdu.

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