Deniz manzarası eşliğinde 55 kediye bakıp maaş almak ister misiniz?
Yunanistan'ın Siros adasında (Mikonos'un karşısı) bir barınak pek çok kişinin "hayalimin işi" diyeceği bir iş ilanını sosyal medyadan duyurdu.
Yunanistan'ın Siros adasında God’s Little People Cat Rescue isimli bir kedi barınağı, Facebook üzerinden paylaştığı ilan ile 55 kedi için bakıcı aradığını duyurdu.
İlanda yer alan bilgilere göre, 55 sevimli kedinin bakımı için Euro üzerinden alınacak maaşın yanı sıra, barınak ayrıca geniş bahçeli müstakil bir ev veriyor ve evin tüm harcamalarını da karşılıyor.
Yarı zamanlı ve uzun vadeli olan iş için minimum 6 ay süre veren barınak, işteki maksimum riski 'kedi tırmalaması' ve bitmeyen miyavlama sesi olarak gösteriyor.