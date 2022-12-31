Denizden babam çıksa yerim diyenler için 2022'de denizlerde keşfedilen en tuhaf 10 canlı
Bugün itibariyle geride bıraktığımız 2022 yılında bilim adına ilginç keşiflere imza atıldı. Bu keşiflerin en ilginçleri hala tam olarak sırrını çözemediğimiz okyanusların derinliklerinden geldi. İşte 2022'de okyanuslarda keşfedilen en tuhaf 10 canlı...
Araştırmacılar, okyanusun derinliklerine inerek çok sayıda çalışma yürütüyor. Bu seneki araştırmalarda çok sayıda ilginç görünümlü yaratık görüntülendi.
Live Science bu tuhaf yaratıklardan 10'unu okurlar için listeledi.
"Spagetti yığını"
İlk kez 2012'de keşfedilen spagetti solucanı, Biremis cinsinin bir üyesi. Monterey Bay Akvaryumu Araştırma Enstitüsü'nün (Monterey Bay Aquarium Research Institute-MBARI) temmuzda yayımladığı görüntü sosyal medyada dikkat çekmişti.
Biremis cinsi canlıların gözleri ve solungaçları yok. Kaliforniya Körfezi'nde görüntülenen bu canlılar genellikle suyun 2 bin metre derininde yaşıyor.
Çoğu spagetti solucanı, deniz tabanının altındaki yuvalarında yaşıyor. Ancak MBARI araştırmacılarının görüntülediği türün suda yüzdüğü gözlemlendi.
Yavrularını taşıyan kalamar
MBARI araştırmacıları okyanusun derinlerinde yaşayan bir kalamarı, yumurtalarını jelatine benzeyen tabakayla taşırken görüntüledi.
Independent Türkçe'nini aktardığı derlemeye göre kalamarların çoğu, yumurtalarını deniz tabanına ya da suda sürüklenen jelatinimsi bir keseye bırakıyor. Yaratığın bu keseyi nasıl ürettiği bilinmiyor. Bazı hayvanlarsa yavrularının hayatta kalma şansını artırmak için yumurtaları yanında taşıyor.
Ancak bu davranış, annenin daha çok enerji harcaması ve avlanma riskinin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla epey nadir sergileniyor.
MBARI uzmanları, Bathyteuthis cinsinden bir kalamarın yavrularını taşımasını ilk kez 2015'te görmüştü.
Araştırmacılar, 6 Temmuz'da paylaşılan videoda türü bilinmeyen Bathyteuthis kalamarı sayesinde ikinci kez bu davranışı gözlemledi. Okyanusun derinliklerinde yaşamını sürdüren diğer kalamarların da benzer şekilde davranmasından şüpheleniliyor.
Yaratık, kıyıdan 90 kilometre uzakta ve 1390 metre derinde bulundu.
"Yarısı soyulmuş muz"
Yarısı soyulmuş muza benzeyen jelatinimsi yaratık, Pasifik Okyanusu'nda gözlemlendi.
Latince adı Psychropotes longicauda olan canlı aslında bir denizhıyarı. Bu hayvan yaklaşık 60 santimetre uzunluğunda.