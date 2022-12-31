Denizden babam çıksa yerim diyenler için 2022'de denizlerde keşfedilen en tuhaf 10 canlı

Yavrularını taşıyan kalamar

MBARI araştırmacıları okyanusun derinlerinde yaşayan bir kalamarı, yumurtalarını jelatine benzeyen tabakayla taşırken görüntüledi.

Independent Türkçe'nini aktardığı derlemeye göre kalamarların çoğu, yumurtalarını deniz tabanına ya da suda sürüklenen jelatinimsi bir keseye bırakıyor. Yaratığın bu keseyi nasıl ürettiği bilinmiyor. Bazı hayvanlarsa yavrularının hayatta kalma şansını artırmak için yumurtaları yanında taşıyor.

Ancak bu davranış, annenin daha çok enerji harcaması ve avlanma riskinin artması anlamına geliyor. Dolayısıyla epey nadir sergileniyor.

MBARI uzmanları, Bathyteuthis cinsinden bir kalamarın yavrularını taşımasını ilk kez 2015'te görmüştü.

Araştırmacılar, 6 Temmuz'da paylaşılan videoda türü bilinmeyen Bathyteuthis kalamarı sayesinde ikinci kez bu davranışı gözlemledi. Okyanusun derinliklerinde yaşamını sürdüren diğer kalamarların da benzer şekilde davranmasından şüpheleniliyor.

Yaratık, kıyıdan 90 kilometre uzakta ve 1390 metre derinde bulundu.