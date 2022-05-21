Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi

Yaşanan olayı anlatan Akif Bayrak, “Arkadaşlarla burada dolaşıyorduk. Suda bir boğuşma olduğunu fark ettim. Çok fazla önemsemedim. Meğerse su samuruymuş. Derede ördek vardı yemliyordu. Birden ördeği boğdu. Müdahale etmeye çalıştık ama iş işten geçti. Burada daha önce hiç su samuru görmemiştim. Su samuru ördekle beraber yukarı çıkmaya çalıştı çıkamadı. Sonra gözden kayboldu” şeklinde konuştu.