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  3. 08 Kasım 2020 23:31

Dev balinaya yem oluyorlardı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Avila sahilinde balina izleyen iki kanocu tehlikeli anlar yaşadı. Liz Cottriel ve Julie McSorley pazartesi günü sahile yakın bir noktada kambur balinayı yaklaşık 9 metre mesafeden izliyordu. Fakat suyun ortasında beliren büyük bir balık grubuyla her şey değişiverdi.

Dev balinaya yem oluyorlardı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Avila sahilinde balina izleyen iki kanocu tehlikeli anlar yaşadı. Liz Cottriel ve Julie McSorley pazartesi günü sahile yakın bir noktada kambur balinayı yaklaşık 9 metre mesafeden izliyordu. Fakat suyun ortasında beliren büyük bir balık grubuyla her şey değişiverdi.

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Dev balinaya yem oluyorlardı

"EYVAH ÇOK YAKINDA" McSorley, o anı şöyle anlatıyor: "Suyun yüzeyine doğru gelen büyük bir balık grubu, balina için koca bir av yumağı gördüm. Tam da ardından balinan yaklaştığını fark ettim ve 'Eyvah, çok yakında' diye düşündüm. Bir anda havaya kalkıverdim ve tekrar suya düştüm."

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Dev balinaya yem oluyorlardı

"BALİNAYI İTEREK UZAKLAŞTIRACAĞIMI DÜŞÜNDÜM" Diğer kanocu Cottriel ise yaşadıklarını şöyle aktardı: "Kendi kendime 'Balinayı iterek uzaklaştıracağım' diye düşündüm. Gerçekten çok garip bir fikirdi. Bir anda 'Öldüm, kesin öldüm' diye düşündüm." HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Dev balinaya yem oluyorlardı

İNTERNETTE POPÜLER OLDU İki kadının bulunduğu kano balinanın çarpmasıyla alabora oldu. Diğer kanodan olay anında çekilen görüntülerse internette popüler oldu. Etraftaki kanocular hızla yardıma gelerek balinanın kadınlara zarar verip vermediğini anlamaya çalıştı. "Balinanı kayağımızı ağzıyla kaptığını zannettiler" diyen McSorley ve arkadaşı diğerlerinin de yardımıyla kıyıya sağ salim ulaşabildi.

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