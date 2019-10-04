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  3. 04 Ekim 2019 13:50

Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu! İşte dehşet dolu o anlar...

Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri hayrete düşürüyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı... Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Da

Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu! İşte dehşet dolu o anlar...

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...

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Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu! İşte dehşet dolu o anlar...

İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.

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Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu! İşte dehşet dolu o anlar...

54 yaşındaki Wa Tiba, dünyada kimsenin hayal bile edemeyeceği bir şekilde öldü

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Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu! İşte dehşet dolu o anlar...

Endonezya'daki Persiapan Lawela köylüleri, sekiz metrelik bir piton gördüklerinde yılanın hareket etmekte zorlandığını farkettiler.

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