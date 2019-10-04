Dev piton 2 metrelik timsahı yuttu! İşte dehşet dolu o anlar...
Vahşi doğada yırtıcı hayvanların ölümüne karşılaşması görenleri hayrete düşürüyor. Dev pitonun yeni avı 2 metrelik timsahtı... Görüntülerin nerede kaydedildiği bilinmiyor. Dev piton karaya çıkan dev timsahı gözüne kestirdi. Da
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...
İki çocuk annesi kadının kaybolması üzerine herkes aramaya çıktı, hareket edemeyen dev bir piton gördüklerinde korkunç bir şüpheye kapıldılar. Yılanın öldürülüp içi açıldığında dehşete düşüren görüntü ortaya çıktı.