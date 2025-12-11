Dev tünelde herkesi şaşırtan anlar: Anne ayı ve yavruları EDS'ye yakalandı

Amasra'dan Bartın istikametine kendi aracıyla giden bir aile, gece saatlerinde tünel yakınlarında bir anne ayı ve 2 yavrusunu gördü. Aracın farlarını fark eden ayılar ise tünele doğru kaçmaya başladı. Aile ise o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Aç kaldığı için şehre indikleri düşünülen ayılar ise 1100 metre uzunluktaki tüneli koşarak geçti. Görüntülerde, tünelin bir ucundan diğer ucuna kadar koşması nedeniyle yorulan ayıların durup arkasındaki araca bakmaları ve yollarına devam etmeleri de yer aldı.