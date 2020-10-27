Dikkat! Mavi yengeci avlamanın cezası 5 bin TL

POPÜLASYONU AZALDI

Mavi yengeçlerin, özellikle turistler ve bölge halkı tarafından tüketildiğini dile getiren Eraslan, “Bunların protein oranı çok yüksek, onun için de lezzetli. Özellikle arayıp, yiyenler var. Son dönemde popülasyonlarında azalma olduğunu tespit ettik. Biz de bu kapsamda bir çalışma başlattık. Mavi yengeç üretimi yaparak hem doğal stoklara destek olmasını umuyoruz hem de ihracat veya iç piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Mavi yengeçte protein oranının yüksekliği nedeniyle balık yemlerinin hazırlanmasında da yoğun olarak kullanılabiliyor" dedi.