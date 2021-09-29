Dinozordan bile vahşi! Tek darbeyle insanların iç organlarını boşaltabiliyor
Araştırmacılar, insanlar tarafından yetiştirilen ilk kuş türünün tepeli deve kuşu olduğunu ortaya çıkardı. Dünyanın en tehlikeli kuşu olarak nitelendirilen tepeli deve kuşu, tek darbede bir insanın iç organlarını boşaltacak kadar güçlü.
Yeni Gine'de yapılan yeni bir araştırma, 18 bin yıl önce yaşayan ilk insanların dünyanın en tehlikeli kuşunun yumurtalarını toplayıp yetiştirdiğini ortaya çıkardı.
Araştırma, avcı-toplayıcılar tarafından kullanılan iki kaya sığınağından kazılan binden fazla fosilleşmiş yumurta kabuğu parçası üzerinde yapıldı. Penn State Üniversitesi'nde antropoloji ve Afrika çalışmaları yardımcı doçenti olan çalışmanın başyazarı Kristina Douglass, "Gördüğümüz bu davranış, tavuğun evcilleştirilmesinden binlerce yıl öncesine denk geliyor. Ve bu küçük bir kümes hayvanı değil, tek bir darbeyle iç organlarınızı boşaltabilecek devasa uçamayan bir kuş" dedi.
Florida'da bir adam 2019'da beslediği tepeli deve kuşu tarafından öldürüldü.
YUMURTADAN ÇIKTIĞI ANDA GÖRDÜĞÜ İLK ŞEYE BAĞLANIYOR
Bununla birlikte bilim insanları, bir tepeli deve kuşu agresif olabilse de, yumurtadan çıktıktan sonra gördüğü ilk şeye bağlandığını söyledi. Bu durum ise hayvanın bakımının ve yetişkin boyutuna kadar büyütülmesinin kolay olduğu anlamına geliyor.