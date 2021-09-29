Dinozordan bile vahşi! Tek darbeyle insanların iç organlarını boşaltabiliyor

Araştırma, avcı-toplayıcılar tarafından kullanılan iki kaya sığınağından kazılan binden fazla fosilleşmiş yumurta kabuğu parçası üzerinde yapıldı. Penn State Üniversitesi'nde antropoloji ve Afrika çalışmaları yardımcı doçenti olan çalışmanın başyazarı Kristina Douglass, "Gördüğümüz bu davranış, tavuğun evcilleştirilmesinden binlerce yıl öncesine denk geliyor. Ve bu küçük bir kümes hayvanı değil, tek bir darbeyle iç organlarınızı boşaltabilecek devasa uçamayan bir kuş" dedi.