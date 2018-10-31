Dinozorlarla aynı çağda yaşadılar

"Yok olan her tür gelecek nesiller açısından büyük bir kayıptır ve bu kaybın telafisi mümkün değildir. 200 milyon yıl öncesinde dinozorlarla ayın çağda yaşamış mersin balıkları milyonlarca yılda gerçekleşen birçok doğal felaketin üstesinden gelmiş ve günümüze ulaşmıştır. Binlerce yıllık insanlık tarihinde ise 'siyah altın' olarak da ifade edilen çok değerli havyarı ve etiyle önemli bir yer edinmiştir. Ancak dünya çapında 1960’lı yıllardan itibaren nehirlere kurulan barajlar ve HES’ler nedeniyle yumurtlama alanlarının yok olması, 20 yaş gibi diğer balık türlerine göre oldukça geç üreme olgunluğuna ulaşan bu balıkların bir kez bile üreyemeden havyarı için aşırı avlanması gibi nedenlerle 1980’li yıllardan itibaren nesillerinin devamı tehlikeye girdi. Bu tehlikeli gidişe engel olabilmek için mersin balıkları uluslararası sözleşmeler kapsamında koruma altına alındı" dedi.