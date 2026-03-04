  1. Anasayfa
  4. Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi!

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşaklar bu kez bir aile olarak objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA
Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi! - Resim: 1

Türkiye’de ''kesin korunacak türler'' arasında yer alan vaşaklar, Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kırkbulak köyü mevkiinde görüntülendi. 

Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi! - Resim: 2

Doğa fotoğrafçısı Ozan Türkmen, bölgede yaptığı dron çekimleri sırasında karlı arazide hareket eden bir grup fark etti. Yakınlaştığında bu grubun, görülmesi oldukça zor olan bir vaşak ailesi olduğunu saptadı.

Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi! - Resim: 3

Vaşaklar, karın üzerinde bir süre dolaştıktan sonra kayalık alanlara girerek izlerini kaybettirdi.

Doğada nadir anlar: ''Ormanın Hayaleti'' bu kez ailece görüntülendi! - Resim: 4
