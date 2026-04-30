Doğada nadir rastlanan Türkiye'nin en zehirli yılanı böyle görüntülendi
Bolu’da nesli tükenme tehlikesi altında olan Kafkas burunlu engerek yılanı görüntülendi. İşçiler tarafından fark edilen yılan, Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri olarak biliniyor.
Kaynak: DHA
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasında yürütülen üretim faaliyetleri sırasında işçiler tarafından ormanlık alanda ender rastlanan bir canlı fark edildi. İstiflenmiş odun yığınlarının arasında hareket eden yılanı fark eden işçiler, yılanı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince incelenmesi sonucunda yılanın Kafkas burunlu engerek yılanı olduğu tespit edildi. Yılan, inceleme sonrası doğal ortamına geri salındı. Türkiye’nin kuzey kesimlerinde görülen bu türün, ülkedeki en zehirli yılanlar arasında yer aldığı öğrenildi. (DHA)
