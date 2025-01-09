Doğada ölen ve kaçak avcıların vurduğu hayvanlar burada sergileniyor

Spil Dağı Milli Parkı Veteriner Hekim Doktor Engin Bahçeci, Spil Dağı'nın 1968 yılında milli park ilan edildiğini, 6801 hektar alanda vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, "Müzemiz yeni açılmasına rağmen, büyük ilgi gördü ve binlerce vatandaşımız buraya ziyarete geldi. Gelmeye de devam ediyorlar. Yaklaşık 18 tür kanatlı yaban hayvanımız mevcut. Yaklaşık 5 türde de memeli hayvanımızın tahnitleri bulunmakta. Bu tahnitler özel olarak yapılıyor ve korunuyor. Her sene düzenli olarak bunların bakımını yapıyoruz ve yaptırıyoruz. Ayrıca buradaki hayvanların hiçbiri burada tahnit yapılmak üzere vurulmadı ve öldürülmedi. Bu hayvanlar yaban hayatında doğal bir şekilde öldü ya da kaçak avcılık sırasında ele geçirildi. Spil Dağı Milli Parkı Müdürlüğü olarak, yaralı gelen yaban hayvanlarımızı önce tedaviye alıyoruz, iyileştirebildiğimiz hayvanları tekrardan doğaya salıyoruz. İyileştiremediğimiz, ölen hayvanları da burada sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.