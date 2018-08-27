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  3. 27 Ağustos 2018 13:17

Dünyada bir ilk, Türkiye'de ise tek... 41 tondan fazla canavar burada

Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kışa hazırlandı. A’dan Z’ye bütün mumya balıkların restore edildiği müzede 41 tondan fazla balık bulunuyor.

Dünyada bir ilk, Türkiye'de ise tek... 41 tondan fazla canavar burada

Yaz ayının yavaş yavaş geride kalmasının ardından kış mevsimine hazırlanan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde mumya balıkların bakımı tamamlandı. Dünyada ilk, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan, her türden deniz canlısının mumyalanarak konulduğu müzede yenileme çalışması yapıldı.

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Dünyada bir ilk, Türkiye'de ise tek... 41 tondan fazla canavar burada

Sergilenen deniz canlılarının bakımı yapılan müze, bu sene de ücretsiz ziyaret edilebilecek. Müzenin kurucusu İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, büyük emeklerle hazırlanan müzede bakımların yapıldığını artık kış mevsimine hazır olduklarını söyledi.

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Dünyada bir ilk, Türkiye'de ise tek... 41 tondan fazla canavar burada

Müzenin ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmesine gayret ettiklerini vurgulayan Balcı, ‘Müzemiz dünyada ilk, Türkiye'de tek. 50 yıldır balıkla uğraşan biri olarak büyük emeklerle bu müzeyi kurduk. İçerisinde denizlerimizde yer alan canlıların büyük çoğunluğu bulunuyor.

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Dünyada bir ilk, Türkiye'de ise tek... 41 tondan fazla canavar burada

Hamsiden, 1,2 ton ağırlığındaki balıklara kadar her şey burada sergileniyor’ şeklinde konuştu. Sergilenen balıkların toplam ağırlığı 41 tondan fazla olduğunu belirten Balıkçı Kenan Balcı, ‘Balıklar mumyalanarak, özel yöntemle korunuyorlar.

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