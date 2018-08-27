Dünyada bir ilk, Türkiye'de ise tek... 41 tondan fazla canavar burada

Hamsiden, 1,2 ton ağırlığındaki balıklara kadar her şey burada sergileniyor’ şeklinde konuştu. Sergilenen balıkların toplam ağırlığı 41 tondan fazla olduğunu belirten Balıkçı Kenan Balcı, ‘Balıklar mumyalanarak, özel yöntemle korunuyorlar.



