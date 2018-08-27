Dünyada bir ilk, Türkiye'de ise tek... 41 tondan fazla canavar burada
Beylikdüzü Yaşam Vadisi’nde bulunan Balıkçı Kenan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kışa hazırlandı. A’dan Z’ye bütün mumya balıkların restore edildiği müzede 41 tondan fazla balık bulunuyor.
Yaz ayının yavaş yavaş geride kalmasının ardından kış mevsimine hazırlanan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’nde mumya balıkların bakımı tamamlandı. Dünyada ilk, Türkiye'de tek olma özelliği taşıyan, her türden deniz canlısının mumyalanarak konulduğu müzede yenileme çalışması yapıldı.
Sergilenen deniz canlılarının bakımı yapılan müze, bu sene de ücretsiz ziyaret edilebilecek. Müzenin kurucusu İstanbul’un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı, büyük emeklerle hazırlanan müzede bakımların yapıldığını artık kış mevsimine hazır olduklarını söyledi.
Müzenin ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmesine gayret ettiklerini vurgulayan Balcı, ‘Müzemiz dünyada ilk, Türkiye'de tek. 50 yıldır balıkla uğraşan biri olarak büyük emeklerle bu müzeyi kurduk. İçerisinde denizlerimizde yer alan canlıların büyük çoğunluğu bulunuyor.