Dünyada sadece 900 tane var: Bodrum'da kıyıya çıkıp güneşlenirken görüntülendi
Dünya genelinde sadece 900 tane kaldığı tahmin edilen nesli tehlike altındaki Akdeniz foku, Muğla'da ortaya çıktı. Bodrum ilçesi sahilinde kıyaya gelen yetişkin bir Akdeniz foku, güneşlenirken görüntülendi. O anlar objektiflere böyle yansıdı...
Kaynak: DHA
Koyunbaba Sahili’nde sabah saatlerinde kıyıya çıkan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yetişkin Akdeniz foku, güneşin altında sahilde uyudu.
Vatandaşların ilgisini çeken fok, bölgeye gelen doğa fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.
Bir vatandaşın temas etmesi üzerine irkilen fok, kısa süre sonra yeniden denize girerek gözden kayboldu.
Öte yandan, fokun kuyruğunda yara olduğu görüldü. (DHA)
