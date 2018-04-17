Dünyadaki en tehlikeli canlılar
Dünyada bir dokunuşuyla sizi öldürebilecek en tehlikeli canlılar...
Sarı akrep
Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.
Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...
Katil arı
Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.