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  3. 17 Nisan 2018 23:50

Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Dünyada bir dokunuşuyla sizi öldürebilecek en tehlikeli canlılar...

Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Sarı akrep

Renginin sarı olması nedeniyle çöl akrebi olarak adlandırılan bu tür ülkemizde ilk kez Adıyaman'da görülmüş.

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Dünyada ise genelde kurak yerlerde rastlanılan sarı akrep dünyanın en zehirli akreplerinden biri... Zehri ölümcül olan sarı akrebin zehrinin belirtileri ise yüksek ateş ve felç...

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Katil arı

Görünüş olarak bal arılarından tamamen farksız olan bu tür saniyeler içerisinde öldürmesiyle biliniyor.

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Dünyadaki en tehlikeli canlılar

Afrika kökenli olan katil arılar iğnelerini 8 defa kullanabilir.


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