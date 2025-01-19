Dünyanın en küçük kedisi keşfedildi
Bilim insanları, dünyanın en küçük kedisinin 300 bin yıl önce Çin’de yaşadığını keşfetti.
Kaynak: EuroNews
Euronews‘ün aktardığına göre yeni keşfedilen kedi türüne ‘Prionailurus kurteni’ adı verildi.
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İlk insanların yaşadığı bir mağaranın derinliklerinde fosilleşmiş bir çene kemiği keşfeden araştırmacılar, bunun avuç içi büyüklüğünde bir kedi türüne ait olduğunu tespit etti.
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Hakemli bilimsel dergi ‘Annales Zoologici Fennici’de yayınlanan araştırmada cep boyundaki bu türün, şimdiye kadar bulunan en küçük kedi olabileceği belirtildi.
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Yeni tanımlanan tür, Güney Asya’da halen varlığını sürdüren yabani leopar kedi cinsi ‘Prionailurus’un bir alt türü.
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