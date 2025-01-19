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Dünyanın en küçük kedisi keşfedildi

Bilim insanları, dünyanın en küçük kedisinin 300 bin yıl önce Çin’de yaşadığını keşfetti.

Kaynak: EuroNews
Dünyanın en küçük kedisi keşfedildi - Resim: 1

Euronews‘ün aktardığına göre yeni keşfedilen kedi türüne ‘Prionailurus kurteni’ adı verildi.

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Dünyanın en küçük kedisi keşfedildi - Resim: 2

İlk insanların yaşadığı bir mağaranın derinliklerinde fosilleşmiş bir çene kemiği keşfeden araştırmacılar, bunun avuç içi büyüklüğünde bir kedi türüne ait olduğunu tespit etti.

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Dünyanın en küçük kedisi keşfedildi - Resim: 3

Hakemli bilimsel dergi ‘Annales Zoologici Fennici’de yayınlanan araştırmada cep boyundaki bu türün, şimdiye kadar bulunan en küçük kedi olabileceği belirtildi.

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Dünyanın en küçük kedisi keşfedildi - Resim: 4

Yeni tanımlanan tür, Güney Asya’da halen varlığını sürdüren yabani leopar kedi cinsi ‘Prionailurus’un bir alt türü.

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