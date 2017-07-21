Dünyanın en ölümcül canlıları
İĞNELİ VATOZ
Steve Irwin(Timsah Avcısı) bu türün kalbinden iğneyle sokulmasıyla ölmüş. Bu yüzden tehlikeli olduğunu belirtmeye gerek yok. İnsanlara saldırmazlar. Kuyruğu çok tehlikelidir. Çoğu saldırı vakası kaza sonucu olmuştur.
Genelde kumlu ve sığ sularda bulunurlar. Balıkçı ağlarına sık sık takıldıkları gibi plajlarda üzerilerine basıp da yaralananlar da bulunmaktadır. Genelde şiddetli bir sancıya neden olurlar. Ancak bazı komplikasyonlar sonucu(iğnenin damara batması gibi) ölüme yol açabilir. Eğer yara derin değilse ve kanama yoksa yaralı bölge sıcak suya batırılmalıdır. İğnesi genelde kırılıp içeride kaldığından iğne mümkünse çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa veya kanama varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.
Boa Yılanı (Ağaç)
Yılanlar hem suda hem de ağaçta bulunuyor. Boa yılanı zehirsiz ama sizi sarıp boğup sonrasında yutabilecek kadar güçlü ve büyük.
Kırmızı Pirana
Bu balık sürüsü "korkusuz" olmalarıyla tanınıyor. Saniyeler içerisinde kemiklere kadar tüm etleri kemirip bitiren bıçak dişli bu cengaverler de Amazon Nehri'ni mesken tutan canavarlardan. Özellikle suyun çekilmeye başladığı ve avlarının azaldığı dönemlerde ne bulsalar saldırıyorlar.