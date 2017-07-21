Dünyanın en ölümcül canlıları

Genelde kumlu ve sığ sularda bulunurlar. Balıkçı ağlarına sık sık takıldıkları gibi plajlarda üzerilerine basıp da yaralananlar da bulunmaktadır. Genelde şiddetli bir sancıya neden olurlar. Ancak bazı komplikasyonlar sonucu(iğnenin damara batması gibi) ölüme yol açabilir. Eğer yara derin değilse ve kanama yoksa yaralı bölge sıcak suya batırılmalıdır. İğnesi genelde kırılıp içeride kaldığından iğne mümkünse çıkarılmalı, çıkarılamıyorsa veya kanama varsa en yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.