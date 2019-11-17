Dünyanın en ölümcül canlıları
Hayvanlar alemi birbirinden sevimli ve güzel canlılar barındırsa da bazıları gerçekten ölüm makinesine dönebiliyor. İşte dünyanın en ölümcül canlıları...
Dünya genelinde pek çok hastalığın taşıyıcısı olan ve bir yılda milyonlarca insanın ölümünden sorumlu olan sivrisineklerle ilgili uzun süredir bir dizi araştırmalarda bulunan bilim insanları, sineklerin genlerinin değiştirilmesi halinde üremelerini durdurmayı masaya yatırdı. Ancak yapılan deneyler büyük bir hayal kırıklığını da beraberinde getirdi.
Nature Scientific Reports bülteninde yayınlanan araştırmaya göre; genetiği değiştirilen sivrisinekler, vahşi popülasyon ile karıştı ve Brezilya’nın Jacobino bölgesindeki sivrisinek sayısı kısa bir süreliğine epeyce düştü.
Ancak popülasyon 18 ay sonra yeniden eski haline döndü; hatta daha kötüsü oldu ve genetik yönden melez olan bu yeni sivrisinekler, gelecekte yapılacak müdahalelere karşı daha dirençli hale geldiler.