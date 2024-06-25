Dünyanın en uzun köpeği hayata veda etti

ABD’nin Iowa eyaletinde yaşayan Kevin adındaki 1 metre boyundaki Danua cinsi köpek, geçtiğimiz yıl üç yaşındayken ölen önceki rekor sahibi Zeus'un yerini alarak 20 Mart’ta dünyanın en uzun köpeği unvanını kazandı. Danua cinsi köpeklerin genellik 76 santimetre olduğu biliniyor.