Dünyanın en uzun köpeği öldü
2016 yılında dünyanın en uzun köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren danua cinsi köpek Freddy hayatını kaybetti.
2016 yılında dünyanın en uzun köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren danua cinsi köpek Freddy hayatını kaybetti.
8 yaşında hayatını kaybeden köpek, dört ayağı üzerinde durduğunda 103,5 santimetre, arka ayakları üzerinde durduğunda ise 226 santimetre boyundaydı.
Guinness'ten yapılan açıklamada, "Freddy herkesin yüzüne bir gülümseme getirdi ve Guinness Dünya Rekorları'ndaki herkes tarafından özlenecek" ifadeleri kullanıldı.