  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ocak 2021 22:37

Dünyanın en uzun köpeği öldü

2016 yılında dünyanın en uzun köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren danua cinsi köpek Freddy hayatını kaybetti.

Dünyanın en uzun köpeği öldü

2016 yılında dünyanın en uzun köpeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren danua cinsi köpek Freddy hayatını kaybetti.

1/ 38
Dünyanın en uzun köpeği öldü

8 yaşında hayatını kaybeden köpek, dört ayağı üzerinde durduğunda 103,5 santimetre, arka ayakları üzerinde durduğunda ise 226 santimetre boyundaydı.

2/ 38
Dünyanın en uzun köpeği öldü

Guinness'ten yapılan açıklamada, "Freddy herkesin yüzüne bir gülümseme getirdi ve Guinness Dünya Rekorları'ndaki herkes tarafından özlenecek" ifadeleri kullanıldı.

3/ 38
Dünyanın en uzun köpeği öldü

"Guinness Dünya Rekorları Baş Editörü Craig Glenday, "Onun öldüğüne hala inanamıyorum" dedi.

4/ 38
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM