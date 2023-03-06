Dünyanın en zehirli ahtapotu: Aynı anda 30 insanı ve 10 bin fareyi öldürebiliyor!
Dünyanın en zehirli ahtapotu olarak bilinen mavi halkalı ahtapotun zehri aynı anda 30 insanı ve 10.000 fareyi öldürebiliyor.
Dünya’nın en zehirli hayvanlarından olan mavi halkalı ahtapotun zehrinin siyanürden 10 bin kat daha zehirli olduğu belirtilen ahtapotların keseye benzer bir gövdesi ve sekiz dokunacı vardır. Yanardöner mavi halkalar yalnızca hayvan rahatsız edildiğinde veya tehdit edildiğinde görünür. Bu tür ahtapotların 25 halkaya ek olarak gözlerinden mavi bir çizgi de vardır.
AYNI ANDA 30 İNSANI VE 10 BİN FAREYİ ÖLDÜREBİLİR
Mavi halkalı ahtapotların boyutları 12 ila 20 cm arasında değişir ve ağırlıkları 10 ila 100 gram arasında olmakla beraber zehri aynı anda 30 insanı ve 10.000 fareyi öldürebilir.Tehdit edildiğinde sergilediği parlak, yanardöner mavi halkalarla bilinen son derece tehlikeli hale gelir.
SİYANÜRDEN 10 KAT DAHA TEHLİKELİ
Zehri olan tetrodotoxin siyanürden 10 bin kat daha zehirlidir.Bu zehrin bir panzehri yok ancak ölümden kurtulmak için kalp masajı ve süni tenefüs zehrin etkisini azaltır. Isırıklar o kadar incelikli ki, bazı kurbanlar bir şeylerin gerçekleştiğinin farkında bile değiller.
İğne ve uyuşukluk hissi yaşadıkça dakikalar içinde ortaya çıkar. Kaslar giderek zayıflar ve kurbanın yutma ve nefes almada sıkıntıları vardır. Kişi görsel rahatsızlıklar, konuşmada zorluk, mide bulantısı ve kusma yaşayabilir.Bazen, sonuçta bilinç kaybı ve ölüme neden olan solunum yetmezliği ve felç oluşabilir.