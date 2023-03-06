Dünyanın en zehirli ahtapotu: Aynı anda 30 insanı ve 10 bin fareyi öldürebiliyor!

Dünya’nın en zehirli hayvanlarından olan mavi halkalı ahtapotun zehrinin siyanürden 10 bin kat daha zehirli olduğu belirtilen ahtapotların keseye benzer bir gövdesi ve sekiz dokunacı vardır. Yanardöner mavi halkalar yalnızca hayvan rahatsız edildiğinde veya tehdit edildiğinde görünür. Bu tür ahtapotların 25 halkaya ek olarak gözlerinden mavi bir çizgi de vardır.