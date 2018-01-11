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  3. 11 Ocak 2018 10:15

Duvarın içinden bakın ne çıktı!

Duvarın içinden bakın ne çıktı!

Duvarın içinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı.


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Duvarın içinden bakın ne çıktı!

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Duvarın içinden bakın ne çıktı!

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Duvarın içinden bakın ne çıktı!

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