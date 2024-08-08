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Edirne'de doğdular, Bursa'da büyüyecekler... 3,3 milyon tanesi serbest bırakıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan, Bursa genelinde göl ve göletlere bırakıldı.

Kaynak: DHA
Edirne'de doğdular, Bursa'da büyüyecekler... 3,3 milyon tanesi serbest bırakıldı - Resim: 1

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim Tesislerinde milyonlarca yavru sazan üretiliyor. 

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Edirne'de doğdular, Bursa'da büyüyecekler... 3,3 milyon tanesi serbest bırakıldı - Resim: 2

Kentte Balık popülasyonunun devam etmesi amacıyla, İpsala tesislerinde üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile özel araçlar üzerindeki tankerlerle Bursa’ya getirildi.

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Edirne'de doğdular, Bursa'da büyüyecekler... 3,3 milyon tanesi serbest bırakıldı - Resim: 3

Yavru sazanlar, 2 milyonu İznik Gölü’ne olmak üzere Gölyazı, baraj gölleri ile diğer göl ve göletlere bırakıldı. 

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Edirne'de doğdular, Bursa'da büyüyecekler... 3,3 milyon tanesi serbest bırakıldı - Resim: 4

Yetkililer tarafından yavru sazanların Bursa bölgesinde belirlenen 41 noktaya bırakıldığı belirtilerek, 2 yıllık süre sonunda balıkların tutulma seviyesine geleceği, bu sayede göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun sürdürülebilir olmasının sağlanacağı bildirildi.

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