Edirne'de doğdular, Bursa'da büyüyecekler... 3,3 milyon tanesi serbest bırakıldı
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim tesislerinde üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan, Bursa genelinde göl ve göletlere bırakıldı.
Kaynak: DHA
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı İpsala Su Ürünleri Üretim Tesislerinde milyonlarca yavru sazan üretiliyor.
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Kentte Balık popülasyonunun devam etmesi amacıyla, İpsala tesislerinde üretilen 3 milyon 350 bin yavru sazan ile Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ile özel araçlar üzerindeki tankerlerle Bursa’ya getirildi.
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Yavru sazanlar, 2 milyonu İznik Gölü’ne olmak üzere Gölyazı, baraj gölleri ile diğer göl ve göletlere bırakıldı.
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Yetkililer tarafından yavru sazanların Bursa bölgesinde belirlenen 41 noktaya bırakıldığı belirtilerek, 2 yıllık süre sonunda balıkların tutulma seviyesine geleceği, bu sayede göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun sürdürülebilir olmasının sağlanacağı bildirildi.
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