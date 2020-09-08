Ege Denizi'nde ilk kez görüntülendi

Balığın yüzerken dans ediyormuş gibi müthiş bir görsel sunduğunu anlatan Özgen, şunları kaydetti: "Büyük deniz yumuşakçalarından İspanyol dansçıları (Spanish dancer) adıyla da bilinen bu balıklar zarif yüzüşleriyle tanınırlar. Gerçekten dans ediyormuş gibi duran bu canlı seyredilmeye değerdir. Genelde Kızıldeniz gibi sıcak sularda görülen balığı son olarak Saros Körfezi'nde görüntüledik. Yaşanan iklim değişikliği ile ısınan suların, balığın yaşam alanını genişlettiği tahmin ediyoruz."