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  3. 08 Eylül 2020 13:30

Ege Denizi'nde ilk kez görüntülendi

Enez ilçesi açıklarında dalan Ender Özgen, su altı kamerasıyla derin maviliklerdeki güzellikleri görüntüledi.

Ege Denizi'nde ilk kez görüntülendi

Enez ilçesi açıklarında dalan Ender Özgen, su altı kamerasıyla derin maviliklerdeki güzellikleri görüntüledi.

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Ege Denizi'nde ilk kez görüntülendi

Özgen, 10 metre derinlikte "İspanyol dansçısı" balığını da kaydetti. Bir süre dalgıcın yanında yüzen balık daha sonra gözden kayboldu.

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Ege Denizi'nde ilk kez görüntülendi

"GENELDE KIZILDENİZ GİBİ SICAK SULARDA GÖRÜLÜYOR" Dalış merkezi sahibi ve dalış eğitmeni Özgen, yaptığı açıklamada, 20 yıldır körfezde dalış yaptığını ve sadece iki kez bu balıkla karşılaştığını söyledi.

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Ege Denizi'nde ilk kez görüntülendi

Balığın yüzerken dans ediyormuş gibi müthiş bir görsel sunduğunu anlatan Özgen, şunları kaydetti: "Büyük deniz yumuşakçalarından İspanyol dansçıları (Spanish dancer) adıyla da bilinen bu balıklar zarif yüzüşleriyle tanınırlar. Gerçekten dans ediyormuş gibi duran bu canlı seyredilmeye değerdir. Genelde Kızıldeniz gibi sıcak sularda görülen balığı son olarak Saros Körfezi'nde görüntüledik. Yaşanan iklim değişikliği ile ısınan suların, balığın yaşam alanını genişlettiği tahmin ediyoruz."

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