Ege Denizi'nin yeni misafirleri: 2 yeni tür ilk kez görüntülendi

"Küresel ısınma ve insan kaynaklı etkenler yüzünden mevsim kaymaları olmakta ve iklim şartları sürekli değişiklik gösterdiği için farklı iklimlerde canlıları kendilerine yeni yaşam alanları bulmak için göç etmektedir. İnsanlar doğaya yaptığı tahribata bir önce son vermelidir. Aksi takdirde doğanın dengesi geri döndürüleceksiniz şekilde bozulacak ve insanlık bundan büyük zarar görecektir" şeklinde konuşan Nedim Kartal, "Aslan balığının yaz şartlarında bu sularda görülmesini normal karşılayabiliriz ancak kış şartlarında Ayvalık'ta görülmesi iyiye işaret değil. Demek ki su sıcaklığı artıyor. Dikenleri zehirli olan predaöt bir balık, avcı yani. Genelde kayalık ortamları severler. Dikenleri zehirlidir ama eti lezzetlidir. Güney sahillerimizde yoğun olarak rastlanır, bunu canlı olarak ilk kez ben kayda aldım Ayvalık'ta. Avlanabilir ancak dikenlerine dokunmamak lazım" dedi.