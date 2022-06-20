  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Hayvanlar Alemi
  4. En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede

En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede

Arjantin'in batısında yer alan Mal der Plata limanı, yeni tip koronavirüs pandemisinin başından beri deniz aslanlarının istilası altında bulunuyor.

En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede - Resim: 1

Arjantin kıyıları bir süredir deniz aslanlarının istilası altında bulunuyor. Pandemi döneminde, balıkçılık faaliyetlerinin azalmasının ardından deniz aslanları, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yer alan Mar del Plata limanına yerleşti. Kent, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor.

1 / 8
En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede - Resim: 2

Bölgeye alışan onlarca deniz aslanı, pandemi bitmesine rağmen  limanı terk etmedi.

2 / 8
En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede - Resim: 3

Ancak, bölge bu durumdan rahatsız olduğunu söylerken, balıkçılar işlerini yaparken zorlandıklarını açıkladı. 

3 / 8
En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede - Resim: 4

Konuya ilişkin bölgede açıklama yapan bir balıkçı, "Geniş bir deniz aslanı nüfusu limana yerleşti. Hayvanların arasında çalışmak zor. Ama bu aynı zamanda onlar için de tehlikeli. Kamyonlar ve iş makinaları sürekli limana giriyor" dedi.

4 / 8