En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede
Arjantin'in batısında yer alan Mal der Plata limanı, yeni tip koronavirüs pandemisinin başından beri deniz aslanlarının istilası altında bulunuyor.
Arjantin kıyıları bir süredir deniz aslanlarının istilası altında bulunuyor. Pandemi döneminde, balıkçılık faaliyetlerinin azalmasının ardından deniz aslanları, Arjantin'in Buenos Aires eyaletinde yer alan Mar del Plata limanına yerleşti. Kent, Atlas Okyanusu kıyısında yer alıyor.
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Bölgeye alışan onlarca deniz aslanı, pandemi bitmesine rağmen limanı terk etmedi.
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Ancak, bölge bu durumdan rahatsız olduğunu söylerken, balıkçılar işlerini yaparken zorlandıklarını açıkladı.
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Konuya ilişkin bölgede açıklama yapan bir balıkçı, "Geniş bir deniz aslanı nüfusu limana yerleşti. Hayvanların arasında çalışmak zor. Ama bu aynı zamanda onlar için de tehlikeli. Kamyonlar ve iş makinaları sürekli limana giriyor" dedi.
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