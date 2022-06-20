En sevimli istila! Sahili işgal ettiler, yetkililer devrede

Konuya ilişkin bölgede açıklama yapan bir balıkçı, "Geniş bir deniz aslanı nüfusu limana yerleşti. Hayvanların arasında çalışmak zor. Ama bu aynı zamanda onlar için de tehlikeli. Kamyonlar ve iş makinaları sürekli limana giriyor" dedi.