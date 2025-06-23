Engelli hayvanlar mankenlerle birlikte podyumdaydı

Organizasyonun sponsorlar ve bağışçıların desteğiyle düzenlendiğini söyleyen Denli, ''Herkes birlik beraberlik içerisinde bu canlar için mücadele veriyor, farkındalık yaratmaya çalışıyor. Hayvan sayısını minimal tutmaya çalışıyoruz. Çünkü onların stres olmaması ya da problem yaşamamaları için her şey çok kontrollü ayarlanıyor. Sahipsiz canlara yardım etmek isteyen hayvanseverlerle sahipsiz hayvanları buluşturuyoruz'' ifadelerini kullandı.