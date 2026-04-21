Erzincan'da şaşkına çeviren olay: Kartal dronu kaptı, dakikalarca çekim yaptı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde doğa çekimi yapan fotoğrafçı Baki Kaya'nın dronu, gökyüzünde süzülen bir kartalın hedefi oldu. Cihazı pençeleriyle kaparak havalanan kartal, kayıt halindeki dronla yaklaşık 40 dakika boyunca uçtu. Sinyal takibiyle bulunan dronun içindeki görüntüler ise herkesi şaşırttı.
Erzincanlı doğa fotoğrafçısı Baki Kaya, Refahiye ilçesine bağlı Orçul bölgesinde dron kamerasıyla eşsiz manzaraları kaydettiği sırada hayatının en ilginç olaylarından birini yaşadı. Havada süzülen bir kartal, cihazı av sanarak bir anda hamle yaptı ve pençeleriyle kaptığı dronu gökyüzüne taşıdı.
Olay anında kayıt tuşu açık olan dron, kartalın pençeleri arasında yaklaşık 35-40 dakika boyunca havada kaldı. Kartalın süzüldüğü anlarda cihazın kamerası, Erzincan semalarından benzersiz görüntüler kaydetti.
Kartalın bir kaya üzerine bıraktığı dronu Baki Kaya ve arkadaşı sinyalinden ulaşarak buldu.
Yaşadığı şaşkınlığı anlatan Baki Kaya, "Doğada çekim yaparken kartal dronu kaptı. Bayağı bir mesafe götürdü. Üzerindeki konuma göre yaklaşık 30-40 dakika uçurmuş. Kayanın tam başında bulduk dronu. Kartal da bayağı bir çekim yapmış" dedi.