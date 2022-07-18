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  4. Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü

Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü

Tayland'da ormanlık alanda çukura düşen iki fil için ekipler seferber oldu. Fil ve yavrusu, saatler süren çalışmanın ardından kurtarılabildi.

Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü - Resim: 1

Tayland’ın Nakhon Nayok bölgesindeki bir fil yavrusu bölgedeki şiddetli yağışlar nedeniyle yol kenarındaki drenaj kuyusuna düştü. 

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Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü - Resim: 2

İhbar üzerine ormanlık alana bakan ekipler, hemen filin olduğu bölgeye geldi. 

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Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü - Resim: 3

Üç saat süren kurtarma operasyonunda anne fil vinç yardımıyla çıkarılırken, yavru fil de kendisine uzatılan kepçe yardımıyla çukurdan kurtarıldı.

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Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü - Resim: 4

Veterinerler kuyudan çıkardıktan sonra kalbinin atmadığını fark ettikleri anne file hemen kalp mesajı yaptı. Kalp masajının ardından bilinci yerine gelen anne fil, yavrusu ile birlikte vahşi doğaya geri döndü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. 

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