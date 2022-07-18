Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü
Tayland'da ormanlık alanda çukura düşen iki fil için ekipler seferber oldu. Fil ve yavrusu, saatler süren çalışmanın ardından kurtarılabildi.
Tayland’ın Nakhon Nayok bölgesindeki bir fil yavrusu bölgedeki şiddetli yağışlar nedeniyle yol kenarındaki drenaj kuyusuna düştü.
1 / 9
İhbar üzerine ormanlık alana bakan ekipler, hemen filin olduğu bölgeye geldi.
2 / 9
Üç saat süren kurtarma operasyonunda anne fil vinç yardımıyla çıkarılırken, yavru fil de kendisine uzatılan kepçe yardımıyla çukurdan kurtarıldı.
3 / 9
Veterinerler kuyudan çıkardıktan sonra kalbinin atmadığını fark ettikleri anne file hemen kalp mesajı yaptı. Kalp masajının ardından bilinci yerine gelen anne fil, yavrusu ile birlikte vahşi doğaya geri döndü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlendi.
4 / 9