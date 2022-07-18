Fil kurtarma operasyonu izlenme rekorları kırıyor: Anne fil kalp masajıyla hayata döndü

Veterinerler kuyudan çıkardıktan sonra kalbinin atmadığını fark ettikleri anne file hemen kalp mesajı yaptı. Kalp masajının ardından bilinci yerine gelen anne fil, yavrusu ile birlikte vahşi doğaya geri döndü.



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlendi.