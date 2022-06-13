Fil saldırısında ölen kadının cenazesinde akıllara durgunluk veren olay!
Hindistan'da kuyudan su çekerken filin saldırısına uğrayan 70 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Cenaze töreninde yaşanan olay ise duyanları şaşkına çevirdi. Bu sefer cenazeyi basan fil, kadının tabutuna saldırdı.
9 Haziran perşembe günü Hindistan'daki Raipal köyündeki bir kuyudan su çeken Maya Murmu adlı kadın, Doğal Hayatı Koruma Alanı'ndan kaçan filin saldırısına uğradı.
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Filin saldırısı nedeniyle Murmu'nun vücudunda ağır yaralar meydana geldi. Hemen hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yakınlarını hemen toprağa vermek isteyen aile üyeleri, cenazeyi hastaneden aldıktan sonra tören düzenledi. Fakat bu törende kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı.
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Beklenmedik şekilde geri dönen fil, bu sefer de Maya Murmu'nun tabutuna saldırmaya başladı. Aile üyeleri ancak fili uzaklaştırdıktan sonra yaşlı kadını toprağa verebildi. Filin neden böyle bir hareket sergilediği ise hala bilinmiyor.
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